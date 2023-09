Românul care a stat lângă Serena Williams dezvăluie: „Trebuia să participe la masculin, nu la feminin!”

Serena Williams s-a remarcat în scandalul de dopaj al Simonei Halep prin câteva declarații răutăcioase, insinuând că românca s-a dopat pe termen lung și că ar trebui să i se retragă trofeul de la Wimbledon 2019.

Adrian Porumboiu, fostul patron de la FC Vaslui, a sărit în apărarea jucătoarei noastre, susținând că s-a întâlnit cu Serena Williams la un restaurant, moment în care a rămas șocat când a văzut-o pe fosta mare jucătoare de tenis.

„Am văzut reacția lui Pompiliu Popescu. În urmă cu doi ani am stat la câțiva centimetri de Serena William. Păi, Simona Halep are picioare feminine. Serena nu are mușchi, e gladiator. Arată ca un tanc. Dacă trece pe lângă tine zici că a trecut trenul. Aia (n.r. Serena Williams) care a folosit de atâtea ori…. Ea a fost exceptată. Ea trebuia să participe la masculin, nu la feminin”, a spus Adrian Porumboiu în cadrul emisiunii ProSport LIVE.

Serena Williams a fost învinsă de Simona Halep în finala turneului de la Wimbledon, ediția 2019.