Serena Williams este în doliu. Pe cine a pierdut familia marii campioane

Serena Williams (42 de ani) estre în doliu, soțul americancei, Alexis Ohanian Jr. (40 de ani), anunțând că familia a pierdut un membru apropiat.

Bunicul lui Alexis Ohanian – străbunicul fetițelor Serenei Williams, s-a stins din viață cu o lună înainte de împlinirea vârstei de 102 ani.

Alexis Ohanian Jr., soțul Serenei Williams, și-a exprimat tristețea după ce bunicul său s-a stins din viață în această săptămână: „L-am lăsat să se odihnească ieri pe bunicul meu, John Ohanian (străbunicul Olympiei și Adirei). A fost un bărbat a cărui călătorie de 101 de ani (o lună distanță de 102!) a fost o dovadă a rezistenței, dăruirii și puterii durabile a familiei. Născut în urma genocidului armean, primii săi ani au fost marcați de provocări imense.

Părinții săi, supraviețuitorii înșiși, i-au insuflat un sentiment profund de încredere în sine și importanța familiei. Aceste lecții aveau să devină piatra de temelie a vieții lui. El făcut parte dintr-o generație care a fost construită diferit, forjat în incendiile recesiunii, inspirat să se înroleze în armata SUA pentru a lupta în al Doilea Război Mondial. A obținut în cele din urmă o diplomă în drept. A avut o carieră grozavă în drept, luptând în numele unei game largi de americani, dar chiar am ajuns să învăț despre această latură a lui în timpul unui @Reddit AMA acum zece ani.

L-am adus pe Reddit pentru unul dintre celebrele AMA ale site-ului nostru și i-am transcris interviul cu milioane de redditori. Am învățat multe despre el din această experiență. Nu credea că cineva ar fi interesat de viața lui. A fost una dintre cele mai populare ale noastre în acel an. Am terminat și m-a întrebat ‘când începe?’. Îi plăcea, pur și simplu vibra ca și cum am fi purtat o conversație, un bunic îi povestea nepotului despre viața lui. Încrederea în sine a fost un semn distinctiv al bunicului meu și sunt recunoscător pentru asta. Bunicule, știu că drumul pe care l-ai parcurs nu a fost ușor, dar ne-a purtat prin 3 noi generații de ohanieni, realizând oportunități la care părinții tăi, care au îndurat un coșmar în tinerețe, le-ar fi putut doar visa”, a scris cofondatorul Reddit, Alexis Ohanian, pe platforma X, conform prosport.ro.

Ads