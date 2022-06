Serena Williams, primul meci oficial după un an! Pe cine va înfrunta americanca

Serena Williams (40 de ani) se întoarce într-un meci oficial după aproape un an de pauză. Ea nu a mai jucat de anul trecut de la Wimbledon.

Serena Williams a ales să se înscrie la Eastbourne, dar a luat o decizie curioasă. Ea s-a înscris doar la turneul de dublu și va face pereche cu Ons Jabeur, tunisiana care tocmai s-a impus la Berlin.

Jabeur a declarat că e extrem de emoționată: "Mă simt norocoasă și bucuroasă că m-a ales pe mine. Mereu am urmărit-o și am susținut-o. Am cerut sfaturi despre jocul la dublu pentru că nu e specialitatea mea și am emoții".

Jabeur și Serena vor juca marți la Eastbourne contra perechii Marie Bouzkova (Cehia) -

Sara Sorribes Tormo (Spania).

Serena Williams n-a mai jucat un meci oficial de pe 29 iunie 2021, când a abandonat în disputa cu Sasnovic de la Wimbledon.

Între timp, ea a rămas fără antrenorul Patrick Mouratoglou și a ajuns în Anglia cu Eric Hechtman, cel care s-a ocupat în ultimii ani de pregătirea surorii sale, Venus.

