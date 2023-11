Serena Williams, declarație de dragoste pentru fostul ei iubit, bulgarul Grigor Dimitrov. Ce mesaj i-a transmis americanca

Serena Williams i-a trimis un mesaj bulgarului Grigor Dimitrov, după finala pierdută de acesta în fața lui Novak Djokovic.

Dimitrov a fost extrem de afectat după meciul pierdut cu Djokovic în finala Mastersului de la Paris Bercy.

Bulgarul a plâns în hohote, iar imaginile au făcut înconjurul lumii. Primul care l-a încurajat a fost chiar pe Djokovic, apoi pe rețelele sociale au curs mesajele.

Venus Williams i-a scris: "Te rog să ții cont că sunt fanul tău numărul unu, înaintea Serenei"

Grigor i-a răspuns: "Aiii, aiiii, ce-o să spună Serena acum?"

Replica Serenei Williams, fosta iubită a lui Dimitrov, nu s-a lăsat așteptată: "Te iubesc, Grigs!!!!!!!"

Serena & Venus Williams showing Grigor Dimitrov support after his incredible week in Paris.

Venus: “Please note I’m your biggest fan. More than Serena.” 😂

Serena: “Love you Grigs!!” ❤️ pic.twitter.com/T11pdK8K5S