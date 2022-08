Serena Williams a început ”ultimul dans” în tenis. Personajul-surpriză care o însoțește la US Open VIDEO

Tenismena americană Serena Williams (40 de ani), care și-a anunțat retragerea din circuitul profesionist după US Open 2022, a început antrenamentele pe terenurile de la New York.

Câștigătoare a 23 de trofee de Grand Slam în carieră, Serena Williams a ieșit în acest an din clasamentul mondial WTA și a lăsat de înțeles că Grand Slam-ul american va fi ”ultimul dans” pentru ea în tenis.

Evident, toți ochii sunt ațintiți pe Serena Williams la US Open 2022, inclusiv la antrenamente, unde tenismena a venit însoțită de un personaj-surpriză, nimeni altul decât cățelușul ei de companie, Chip, care își face de cap pe marginea terenurilor.

Scoop up Chip ✅

Get ready for the US Open ✅ pic.twitter.com/UM8Uwm9FfP