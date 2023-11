Reverența pe care o fac americanii în fața Serenei Williams: va fi inclusă într-un cerc extrem de select

Serena Williams, legendă a tenisului mondial, de 23 de ori campioană la turneele majore, va fi inclusă în National Women's Hall of Fame, ca parte a promoţiei 2024, informează WTA.

"Promoţia din 2024 a doborât bariere, a sfidat status quo-ul şi a lăsat un impact asupra istoriei", a precizat Hall of Fame într-un comunicat.

De la prima ceremonie, din 1973, National Women's Hall of Fame a onorat femeile care au adus contribuţii de nepreţuit societăţii americane într-o gamă largă de domenii, printre care artele, sportul, ştiinţele umaniste, filantropia şi serviciul public.

Hall of Fame le-a inclus, între altele, pe Williams şi pe Ruby Bridges, simbol al drepturilor civile, care a fost primul copil de culoare care a reuşit să integreze şcoala primară William Frantz din New Orleans în 1960.

Cu sediul în Seneca Falls, New York, National Women's Hall of Fame este prima şi cea mai veche organizaţie non-profit din Statele Unite dedicată omagierii femeilor americane remarcabile. Misiunea Hall of Fame este de a promova vocea femeilor, de a le pregăti şi de a le capacita pe cele care fac schimbări şi de a promova egalitatea de gen. Anul viitor, ceremonia de introducere va avea loc la New York.

