Serena Williams și-a ales o parteneră de top pentru a juca și la dublu

Serena Williams se pregătește de revenirea în circuitul WTA și vrea să aibă cât mai multe meciuri în picioare până la startul Wimbledon.

Serena Williams (40 de ani) s-a înscris la turneul de la Eastbourne, programat în perioada 19-25 iunie, chiar înaintea Wimbledonului.

Serena a luat decizia de a juca și dublu și a ales-o pe Ons Jabeur pentru a-i fi parteneră. Sportiva din Tunisia a jubilat la auzul veștii. "Când am auzit vestea am fost în al nouălea cer. Sunt foarte norocoasă și mă simt privilegiată că m-a ales pe mine".

Ons Jabeur este doar a șasea partneră de dublu din cariera Serenei Williams. Ea a jucat mult timp alături de sora ei Venus, cucerind numeroase trofee. Le-a mai avut în echipă pe Alexandra Stevenson, Caroline Wozniacki, Martina Navratilova și Alison Riske.

The news is OUT 📰@serenawilliams x @Ons_Jabeur are ready to pair up in Eastbourne! 🤩 pic.twitter.com/7goekAfqFg