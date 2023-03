Pe Serena Williams o bate gândul revenirii în tenis: declarațiile americancei care au pus pe jar lumea sportului

Serena Williams (41 de ani) cochetează cu gândul revenirii în sportul-alb.

Serena Williams a mai lăsat o portiță deschisă revenirii și a scris azi pe twitter că în fiecare zi îi este dor să joace tenis, dar apoi își amintește că trebuie să se antreneze opt ore pe zi. "Nu e așa de rău, nu?", s-a întrebat ea retoric.

Americanca a evoluat ultima oară în septembrie 2022, la US Open, când a fost învinsă de Alja Tomljanovic în turul al treilea, 5-7, 7-6, 6-1 pentru jucătoarea australiană.

Serena a declarat în repetate rânduri că simte că ar fi putut face mai mult în acel meci. În plus, Williams încă visează la titlul de Grand Slam cu numărul 24, performanță prin care ar egala-o pe Margaret Court.

Everyday I miss playing than I think about training for 8+hrs a day…. It’s not that bad right?