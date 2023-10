Serena Williams a ”tăiat-o” pe lidera mondială WTA. Gest controversat al americancei FOTO

Fosta mare tenismenă Serena Williams e protagonista unui gest controversat pe rețelele sociale, care are legătură cu actuala lideră mondială în WTA, bielorusa Arina Sabalenka.

Astfel, după cum se poate vedea mai jos, Serena Williams a scos-o pe Aryna Sabalenka dintr-o fotografie comună pe Instagram.

Cele două tenismene s-au întâlnit la la Miami, Caroline Wozniacki fiind și ea prezentă, dar fotografiile de la o petrecere au fost publicate cu totul altfel.

Dacă Sabalenka a postat versiunea completă a fotografiei, Williams a eliminat-o pe bielorusă din imagine.

Gestul ar putea avea legătură cu faptul că Sabalenka a fost intens criticată pentru că nu s-a pronunțat în mod direct împotriva invaziei ruse în Ucraina, cu sprijinul țării sale, Belarus.

Serena Williams cropped Aryna Sabalenka in a joint Instagram photo

Belarusian and American tennis players had a vacation together in Miami, but the photos from the party were published completely different. Sobolenko posted the full version of the photo in Instagram, while… pic.twitter.com/Z2eNDvdeUI