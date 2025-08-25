Serena Williams, siluetă de invidiat în costum de baie, după ce a slăbit 14 kilograme: „Mă simt minunat” FOTO

Serena Williams, una dintre cele mai mari legende ale tenisului mondial, a împărtășit recent detalii despre o schimbare importantă în stilul său de viață și modul în care a reușit să slăbească semnificativ după nașterea celor două fiice ale sale. Într-un interviu pentru People.com, Williams a povestit despre experiența ei cu tratamentele GLP-1 pentru pierderea în greutate și efectele pozitive asupra sănătății și stării de bine.

Recent, sportiva a postat câteva imagini pe rețelele sociale în care apare într-un costum de baie dintr-o singură piesă, galben, care îi pune în evidență silueta vizibil mai suplă. Fanii au fost încântați de ipostaza în care s-a afișat Williams și i-au complimentat transformarea.

Cum a slăbit Serena Williams 14 kilograme

La 43 de ani, Serena a ales să testeze un medicament GLP-1 pentru a-și gestiona greutatea, iar rezultatele au fost remarcabile: „Mă simt minunat”, a mărturisit sportiva. „Mă simt foarte bine și sănătoasă. Mă simt ușoară fizic și mental”.

Campioana a explicat că provocările legate de greutatea sa au început după nașterea primei fiice, Alexis Olympia, în 2017. În ciuda antrenamentelor intense și a unei alimentații echilibrate, ea nu reușea să ajungă la greutatea dorită.

„Nu am reușit niciodată să ajung la greutatea de care aveam nevoie, indiferent de ce făceam, indiferent cât de mult mă antrenam”, a spus Serena, amintind de frustrarea resimțită.

După nașterea celei de-a doua fiice, Adira River, în august 2023, Williams a decis să încerce o abordare diferită. Ea a apelat la compania Ro pentru un tratament GLP-1 și a început să se documenteze temeinic înainte de a începe:

„Am făcut multă cercetare în acest sens. M-am întrebat: Este asta o scurtătură? Care sunt beneficiile? Care nu sunt beneficiile?. Am vrut cu adevărat să aprofundez înainte de a o face”.

Tratamentul a început aproximativ șase luni după nașterea Adirei, când a încetat alăptarea, la începutul anului 2024. Rezultatele au fost spectaculoase:

„Am pierdut peste 14 kilograme folosind GLP-1 și am fost foarte entuziasmată de această pierdere în greutate”, a spus Williams, menționând și creșterea energiei și a mobilității.

În calitate de ambasadoare a pacienților celebri pentru Ro, Serena consideră că este important să împărtășească experiența sa publicului. Ea subliniază că medicamentul a completat ceea ce făcea deja: alimentație sănătoasă și antrenamente regulate. „Cred că este important ca toată lumea să audă povestea mea. Și simt că sunt mulți oameni care se pot raporta la ea”, a adăugat ea.

Deși a slăbit considerabil, Williams insistă că încrederea în sine și dragostea de sine rămân neschimbate: „Pierderea în greutate nu ar trebui să-ți schimbe niciodată imaginea de sine”.

Ea încurajează femeile să se accepte și să se iubească indiferent de dimensiune sau formă: „Femeile se confruntă adesea cu judecăți despre corpurile lor la orice dimensiune, și nu sunt străină de asta. Așa că cred că ar trebui să te iubești la orice mărime și în orice aspect. Mă uitam la poze, fie că eram mai slabă sau mai groasă, și în acel moment mă simțeam atât de încrezătoare. Și arătam și grozav. Deci cred că este atât de important să iubești cine ești”, a mai adăugat ea.

În prezent, Serena Williams continuă să folosească GLP-1 conform necesităților, se antrenează pentru un semi-maraton și își împărtășește momentele de la sală cu fanii săi, numind sala de sport „locul meu preferat”. Chiar și în costume de baie, ea a fost admirată pentru transformarea sa și a primit numeroase aprecieri din partea urmăritorilor.

