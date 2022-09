Antrenorul Serenei Williams anunta cand se va retrage ocupanta locului unu WTA

Patrick Mouratoglou, antrenorul Serenei Williams, a anuntat data la care ocupanta locului unu WTA se va retrage din activitate.

Mouratoglou spune ca Serena va lua aceasta decizie in momentul in care va simti ca nu mai poate castiga turnee de Grand Slam.

"Serena Williams mai are un obiectiv in momentul de fata, sa ajunga la 23 de titluri de Grand Slam. In momentul in care va realiza ca nu este capabila sa faca asta, nu va mai juca. Nu e interesata sa joace ca sa fie numarul 10 in lume", a afirmat Patrick Mouratoglou.

In momentul de fata, Serena are 19 titluri de Grand Slam si vrea sa depaseasca recordul Martinei Navratilova, care are 22.

Americanca are 33 de ani.

