Gest surprinzator al Serenei Williams in timpul unui meci: N-am mai facut niciodata asta

Serena Williams a facut un gest surprinzator in timpul meciului cu Flavia Pennetta de la Cupa Homan.

Americanca a pierdut primul set la zero, iar Serena Williams a solicitat o pauza pentru a bea o cafea.

"N-am mai facut asta niciodata. Nu stiam daca am voie, asa ca l-am intrebat pe arbitru. Toata lumea are nevoie de o cafea din cand in cand", a spus Serena Williams.

In cele din urma, Serena Williams a revenit miraculos si a castigat meciul cu 0-6, 6-3, 6-0.

C.S.

Ads