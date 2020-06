O fosta tenismena dezvaluie cum s-a comportat Serena Williams dupa ce a invins-o neasteptat

Ziare.

Razzano afirma ca supararea Serenei a durat cateva luni bune si ca americanca nu a mai bagat-o in seama in urmatoarele luni."Cu trei zile inaintea meciului, numai la asta ma gandeam. In acelasi timp, n-aveam niciun dubiu ca pot castiga. Mereu jucam bine impotriva adversarelor puternice, asa ca nu aveam de gand sa cedez.Meciul a fost nebun, am revenit de la 1-5 in tie-break, dar nu stiam ca Serena a izbucnit in lacrimi dupa ce pierduse acest set. In al treilea set am avut crampe, am tipat atat de mult incat am fost amendata. Am decis sa nu cedez si sa lupt, am tipat cat am putut. Apoi m-am certat cu arbitrul si nu-i acordam atentie Serenei. Era foarte nervoasa si nemultumita. Nu-i place sa piarda. Era nevoasa pe mine. Apoi, la Wimbledon , a parut foarte nervoasa pe mine", a dezvaluit Virginie Razzano pentru editia tiparita a cotidianului L'Equipe.Virginie Razzano a invins-o pe Serena Williams in primul tur de la Roland Garros 2012 cu 4-6, 7-6 (5), 6-3.Aceasta a fost singura intalnire dintre cele doua jucatoare.C.S.