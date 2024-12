O tenismena de top s-a temut ca va fi batuta de Serena Williams: Am crezut ca-mi da o palma, parca era un criminal in serie

Italianca Roberta Vinci s-a temut ca va fi agresata fizic de Serena Williams, dupa ce a eliminat-o de la US Open.

Vinci a povestit, intr-un interviu acordat postului Sky Uno, la ce s-a gandit in momentul in care a revazut-o pe Serena Williams pentru prima data dupa acel meci.

"Pana la Australian Open nu ne-am mai intalnit. Eram la restaurant, mancam, cand a trecut pe langa mine. M-am uitat in sus si am spus: 'Ea e!' Si am devenit tensionata si m-am gandit 'La naiba, acum o sa te bata, o sa te bata, o sa-ti dea o palma cu mana dreapta'.

Dar nimic, a trecut pe langa mine, nu ma recunoscuse. Insa s-a intors cu ceva mancare si m-am gandit 'Dumnezeule, Dumnezeule', iar apoi am salutat si a zambit la mine precum un criminal in serie. Am simtit ca ma uraste, cu siguranta", a povestit Vinci la postul de televiziune italian.

Roberta Vinci a invins-o pe Serena Williams in semifinalele de la US Open 2015, aceasta fiind cea mai mare surpriza a anului trecut.

Italianca ocupa locul 16 in clasamentul WTA.

C.S.

