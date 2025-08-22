Roger Federer, despre scandalul urias in care a fost implicata Serena Williams

Roger Federer a comentat scandalul de proportii iscat in timpul finalei feminine de la US Open, dintre Serena Williams si Naomi Osaka.

Tenismena americana a facut o criza de nervi in timpul finalei, numindu-l hot pe arbitru de scaun, insa Federer ii ia parte oficialului in acest scandal.

Totusi, fostul numar 1 ATP recunoaste ca avem in fata un "caz dificil".

"Fiecare arbitru are stilul lui, asa e in fiecare sport. In tenis poti sa dai peste un arbitru care da mai multe avertismente si altul care da mai putine. Poti da peste un arbitru care stie cand are parte de un jucator problematic si-l va avertiza mai rapid ori poti da peste un arbitru care stie ca jucatorul e un baiat de treaba si doar nu se poate controla. Depinde de situatie", a spus Federer pentru KVUE.

"Sper sa nu fie vorba de diferenta intre sexe, dar cred ca au fost greseli si cred ca e nevoie de discretie. In acelasi timp, arbitrii trebuie sa-si faca treaba, asta e ceea ce vrem de la ei. E un caz dificil si interesant de studiat", a adaugat elvetianul.

Serena Williams a provocat un scandal urias in finala de la US Open 2018, pierduta in fata japonezei Naomi OSaka.

Americanca a acuzat ca este victima sexismului, i-a spus arbitrului ca este hot si a fost calmata cu greu.

Ea trebuie sa plateasca o amenda in valoare de 17 mii de dolari dupa aceste incidente.

