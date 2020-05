Se retragere Serena Williams? Raspunsul dat de americanca

Ziare.

"Este ceea ce fac cel mai bine. Imi doresc cu adevarat sa joc", a declarat Serena, marti, in cursul unui live pe Instagram cu sora sa mai mare, Venus Williams Sezonul din tenis este suspendat cel putin pana la jumatatea lunii iulie, din cauza pandemiei de Covid-19, care a provocat anularea turneului de la Wimbledon , o premiera dupa cel de-al Doilea Razboi Mondial, si a dus la amanarea turneului de la Roland Garros pana in toamna.Serena Williams a spus ca percepe aceasta pauza fortata ca pe "un rau necesar". "Simteam ca corpul meu avea nevoie de asta, chiar daca eu nu imi doream. Acum, ma simt mai bine ca niciodata, sunt mai destinsa, intr-o forma mai buna. Pot sa ies si sa joc cu adevarat tenis", a asigurat jucatoarea in varsta de 38 ani.Sora sa Venus, septupla laureata in Marele Slem, a profitat la randul ei pentru a posta sedinte de antrenament pe Instagram, in urma cu opt saptamani.In aceasta saptamana, Venus Williams a invitat-o pe Serena, "cea mai mare jucatoare de tenis care a existat vreodata - sora mea mai mica", sa participe la o sedinta de pregatire inspirata din yoga.Potrivit Serenei Williams, exercitiile respective, cu o durata de circa o jumatate de ora, i-au servit drept incalzire, chiar daca au fost "putin cam intense".