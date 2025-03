Serena Williams, intrebata cand se va retrage din tenis - ce raspuns a dat

Serena Williams, ocupanta locului unu in clasamentul WTA, a fost intrebata de jurnalistii americani cand se va retrage din tenisul profesionist, dupa ce in acest an a castigat turneele de la Australian Open si Miami si arata ca este intr-o forma excelenta.

Ajunsa deja la 33 de ani, Serena Williams a vorbit despre retragere, spunand ca decizia o va lua in momentul in care nu va mai juca din pasiune.

"In acest moment fac tot ce pot. In fiecare zi cand ma trezesc, cand joc si cand realizez ca joc inca bine, nu este o problema, deci voi continua pana cand nu voi mai avea aceasta placere", a spus Serena Williams.

Americanca s-a decis insa sa participe in acest an doar la turneele importante, motiv pentru care in 2015 a fost pe tablou doar la Australian Open, Indian Wells si Miami.

Urmatorul turneu la care Serena Williams va participa este cel patronat de Ion Tiriac, Masters Madrid, la inceputul lunii mai.

Obiectivul Serenei din acest moment este castigarea a cat mai multor titluri de Grand Slam.

C.S.

Ads