Serena Williams nu va participa la Roland Garros

"Programul este nebun. Nu stiu ce se va intampla, dar unii jucatori vor fi mai pregatiti decat altii. Pare imposibil, mai ales schimbarea continentelor, schimbarea suprafetei, cu totul atat de compact.Ceea ce face situatia si mai nebuna sunt restrictiile de calatorie si carantina. Cum poti face asta? Daca nu exista o regula internationala care sa spuna ca daca esti un sportiv de varf, oriunde te duci, nu exista nicio carantina, nu vad cum poate functiona.Cred ca jucatorii trebuie sa aleaga practic. Ramai in Europa sau mergi in America? Trebuie sa aflam daca va exista o carantina la intoarcerea in Europa din America.Daca exista, practic trebuie sa alegeti intre SUA sau sezonul de zgura din Europa. Esti un profesionist si trebuie sa joci, dar pe termen scurt sportivii trebuie sa aleaga intre SUA si Europa", a spus Mouratoglou, pentru Tennis365.Intrerupt de pandemia de coronavirus, circuitul feminin se reia la 3 august, la Palermo, cu un turneu de categorie WTA International.US Open se va disputa la datele initiale, 31 august - 13 septembrie, iar turneul de la Roland Garros, al doilea grand slam al anului, programat initial intre 24 mai si 7 iunie, a fost amanat pentru 20 septembrie - 4 octombrie.Turneul de la Wimbledon , al treilea grand slam al anului, a fost anulat.