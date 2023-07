Serena Williams s-a calificat fara probleme in semifinale la Madrid

Serena Williams s-a calificat usor joi dupa-amiaza in semifinalele turneului de la Madrid.

Jucatoarea americanca a invins-o in sferturile de finala pe favorita numarul 10 la castigarea turneului, spaniola Carla Suarez Navarro, in doua seturi, scor 6-1, 6-3.

A fost cea de-a 6-a partida intre cele doua si tot a 6-a in care Suarez pierde in doua seturi, fara sa reuseasca sa castige mai mult de 5 game-uri.

O victorie facila pentru Serena, venita la o zi dupa cea chinuita in fata Victoriei Azarenka.

In semifinale, Serena va da piept cu invingatoarea partidei dintre Irina Begu si Petra Kvitova.

Desfasurarea partidei:

Serena Williams - Carla Suarez 6-1, 6-3

ora 15:48 - La fel de usor s-a impus Serena si in setul doi si merge fara probleme in semifinale.

ora 15:14 - Primul set e castigat fara niciun fel de problema de jucatoarea clasata pe primul loc in ierarhia WTA.

ora 14:36 - A inceput partida.

INFO: Serena Williams ocupa locul 1 in clasamentul WTA, in timp ce Carla Suarez Navarro se afla pe pozitia a 12-a.

INFO: Va fi cea de-a 6-a intalnire intre cele doua tenismene. Pana acum, toate partidele au fost castigate de Serena.

INFO: Evolutiile celor doua sportive pana acum la turneul de la Madrid:

Serena Williams:

Madison Brengle 6-0, 6-1;

Sloane Stephens 6-4, 6-0;

Victoria Azarenka 7-6, 3-6, 7-6.

Carla Suarez:

Zarina Diyas 6-4, 6-4;

Julia Gorges 6-3, 7-5;

Ana Ivanovici 7-5, 1-6, 6-4.

Turneul de la Madrid, dotat cu premii in valoare totala de 4,7 milioane de euro, se desfasoara in perioada 2-10 mai.

I.G.

