Tenismenele Serena și Venus Williams au fost prezente la gala de decernare a premiilor Oscar, cele două surori având și rol de prezentatoare în debutul ceremoniei desfășurate luni dimineață la Los Angeles.

Surorile Williams au fost subiectul filmului ”King Richard”, producție care i-a adus lui Will Smith (care a jucat rolul tatălui sportivelor, Richard Williams) premiul Oscar pentru cel mai bun actor.

În vârstă de 40, respectiv 41 de ani, Serena și Venus Williams au stârnit admirație pe covorul roșu, cele două surori alegând să se îmbrace în ținute îndrăznețe, cu decolteuri impunătoare.

