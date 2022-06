Organizatorii Wimbledon, anunț oficial despre Serena Williams: ce favor i-au făcut americancei

Serena Williams (40 de ani), de 23 de ori câștigătoare de Grand Slam, își va face revenirea pe terenul de tenis.

Ea se va acomoda cu iarba la Eastbourne, apoi va face trecerea spre Wimbledon, acolo unde a evoluat ultima oară anul trecut, când s-a accidentat la gleznă.

Organizatorii Wimbledon au anunțat că Serena va primi un wild-card pentru a putea intra direct pe tabloul principal. Americanca nu mai figurează în acest moment în clasamentul WTA din cauza perioadei de inactivitate.

Serena a câștigat Wimbledonul de șapte ori, ultima dată în 2016. Ea are 23 de titluri de Grand Slam și mai are nevoie de încă unul pentru a o egala pe Margaret Court.

Ea a fost "părăsită" între timp și de antrenorul Patrick Mouratoglou, care n-a mai avut răbdare să aștepte revenirea Serenei și a ales să lucreze cu Serena Williams. Francezul a explicat de ce a preferat să o antrenze pe Halep, după ce i-a dat un ultimatum Serenei.

The stage awaits.

Our 7-time champion @serenawilliams will return to Wimbledon as a wild card this summer for her 21st appearance pic.twitter.com/7ddMAv7mOq