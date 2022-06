Thriller de trei ore în meciul Serenei Williams la Wimbledon! Surprize mari la Londra VIDEO

A doua zi de meciuri la Wimbledon a oferit noi surprize, dar și meciurile spectaculoase, demne de un Grand Slam.

Americanca Serena Williams a revenit cu eşec la turneul de la Wimbledon, fiind eliminată, marţi seară, de franţuzoaica Harmony Tan (115 WTA), scor 5-7, 6-1, 7-6 (10/7).

Meciul a durat trei ore şi 10 minute. În turul doi, Harmony va evolua cu spaniola Sara Sorribes Tormo, locul 45 mondial.

Harmony Tan wins three games in a row to take the first set 7-5#Wimbledon | #CentreCourt100 pic.twitter.com/UkhGe8iJ1z