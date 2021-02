Serena Williams s-a calificat in semifinale, dar s-a retras apoi. Americanca ar fi jucat cu Ashleigh Barty

Williams trebuia sa joace in faza urmatoare cu liderul mondial, australianca Ashleigh Barty , insa a decis sa se retraga din competitie, acuzand o accidentare la umarul drept.Barty se califica astfel in finala, faza in care va juca impotriva invingatoarei dintre Marketa Vondrousova din Cehia, locul 21 WTA si cap de serie numarul 8 si sportiva spaniola Garbine Muguruza , locul 15 WTA si cap de serie numarul 6.CITESTE SI: