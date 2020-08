Serena Williams, eliminata in optimile de finala de la Cincinnati, dupa o partida care a durat doua ore si 17 minute

Partida a durat doua ore si 17 minute.Pentru Serena Williams, aceast a fost a doua infrangere in cinci meciuri jucate de la reluarea sezonului, toate de trei seturi. Multipla castigatoare de turnee de grand slam a mai fost intrecuta la competitia de la Lexington, in sferturi, de compatrioata ei Shelby Rogers, scor 1-6, 6-4, 7-6 (5).La New York, Sakkari va evolua in sferturi cu britanica Johanna Konta, locul 15 WTA si cap de serie numarul 8.O alta favorita care a parasit competitia in optimi este Arina Sabalenka din Belarus, locul 11 WTA si cap de serie numarul 5. Ea a pierdut intalnirea cu o jucatoare venita din calificari, americanca Jessica Pegula, locul 83 WTA, scor 2-6, 6-2, 3-6.Pegula va juca in mansa urmatoare cu belgianca Elise Mertens, locul 22 WTA si cap de serie numarul 14.Celelalte doua sferturi sunt urmatoarele: Naomi Osaka (Japonia), locul 10 WTA si cap de serie numarul 4 - Anett Kontaveit (Estonia), locul 20 WTA si cap de serie numarul 12, si Ons Jabeur (Tunisia), locul 39 WTA - Victoria Azarenka (Belarus), locul 59 WTA.