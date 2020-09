Serena Williams s-a calificat in sferturile de finala ale US Open

Williams s-a impus cu scorul de 6-3, 6-7 (6), 6-3, in doua ore si 28 de minute.In faza urmatoare, americanca o va intalni pe castigatoarea meciului Alize Cornet (Franta, locul 56 WTA) - Tvetana Pironkova (Bulgaria)Serena Williams a castigat de sase ori US Open, ultima data in 2014. Williams lupta la US Open pentru castigarea celui de-al 24-lea sau trofeu de grand slam.