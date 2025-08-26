Serena Williams, pusă la zid de fani după ce a recunoscut că a apelat la medicamente pentru slăbit: „Este complet greșit din partea unei sportive”

Serena Williams, una dintre cele mai mari campioane din istoria tenisului, stârnește un val uriaș de reacții după ce a dezvăluit că a apelat la tratamente medicale pentru a scăpa de kilogramele acumulate după cele două sarcini. Sportiva de 43 de ani a anunțat, totodată, că a încheiat un parteneriat cu compania farmaceutică Ro, specializată în terapii GLP-1, iar vestea nu a fost primită cu entuziasm de toată lumea.

Firma a publicat pe Instagram un clip în care fosta jucătoare de tenis apare în timp ce își administrează injecția săptămânală. În același video, multipla campioană de Grand Slam a mărturisit că acest tip de tratament era „ceea ce corpul ei avea nevoie” după nașterea fiicelor sale. Afirmația a fost imediat criticată, mulți fani reproșându-i că, prin expunerea publică, ar putea încuraja femeile să creadă că doar astfel de soluții rapide pot rezolva problemele legate de greutate și sănătate.

Ads

Un internaut a reacționat ferm: „Ca atlet și influencer, e păcat că reiterezi ideea că trebuie să iei medicamente ca să fii sănătoasă și să atingi un standard acceptabil de frumusețe. Acest videoclip m-a întristat și m-a dezamăgit.” Un alt fan a comentat: „‘După copii, acesta este medicamentul de care corpul meu avea nevoie.’ Nevoie? Minunat, acum putem anula toată progresul făcut pentru a le transmite femeilor că este în regulă să își ia timp să se recupereze și să revină în formă — sau nu.”

Pentru mulți dintre critici, situația este cu atât mai delicată cu cât Williams a fost văzută timp de ani buni ca un model de putere, determinare și succes într-un sport dominat de standarde restrictive și adesea discriminatorii. „Mesajul transmis este complet greșit din partea unei sportive ca ea și foarte periculos pentru societate”, a scris un alt comentator. „Poți pune ce vrei în corpul tău, dar să nu-i spunem sănătate! Este tulburător să aud asta de la o fostă atletă de elită.”

Ads

Răspunsul Serenei Williams

Cu toate acestea, Williams nu a ezitat să-și apere decizia. Într-un interviu acordat revistei People, ea a spus: „Mă simt grozav. Mă simt foarte bine și sănătoasă. Mă simt ușoară fizic și mintal.” Fosta sportivă a explicat că problemele cu greutatea au început încă din 2017, după nașterea prin cezariană de urgență a fiicei sale mai mari, Alexis Olympia.

„Nu am reușit niciodată să ajung la greutatea de care aveam nevoie, indiferent ce făceam sau cât de mult mă antrenam”, a recunoscut Williams. „A fost incredibil, pentru că nu mai trecusem niciodată printr-o astfel de situație: munceam din greu, mâncam sănătos și tot nu reușeam să ajung acolo unde trebuia.”

Sportiva a precizat că a analizat foarte atent opțiunile înainte de a începe tratamentul, la jumătate de an după ce a adus-o pe lume pe cea de-a doua fiică, Adira, în august 2023. Potrivit ei, alegerea a fost una conștientă și bine documentată, menită să îi îmbunătățească starea de sănătate pe termen lung.

Ads