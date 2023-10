Serghei Lavrov, discurs anti-occidental în fața ”prietenilor noştri nord-coreeni”. Americanii, acuzați că deplasează arme nucleare

Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, denunţă politica militară ”periculoasă” a Statelor Unite şi a aliaţilor săi japonez şi sud-coreean împotriva Coreei de Nord, în urma unei întâlniri, la Phenian, cu lideri nord-coreeni.

”La fel ca prietenii noştri nord-coreeni, suntem îngrijoraţi grav de intensificarea activităţilor militare ale Statelor Unite, Japoniei şi Coreei de Sud în regiune şi de politica Washingtonului (...). Ne opunem acestei linii neconstructive şi periculoase”, a declarat în faţa presei şeful diplomaţiei ruse.

Americanii ”deplasează infrastructuri strategice, inclusiv elemente nucleare”, declară el, fără să facă alte precizări.

Serghei Lavrov, care se află într-o vizită în Coreea de Nord de miercuri, a anunţat că Rusia, China şi Coreea de Nord ”încearcă să propună în mod constructiv alternative ale unei escaladări a tensiunilor” în regiune.

”Suntem în favoarea unei stabiliri a unui proces de negociere regulat în probleme de securitate în Peninsula Coreea, fără condiţii prealabile”, a declarat el în faţa presei.

Serghei Lavrov efectuează această vizită în Coreaa de Nord în contextul unei apropieri între Moscova şi Phenian, pe fondul Războiului din Ucraina şi unor temeri ale Statelor Unite cu privire la faptul că Rusia încearcă să obşină de la vecinul său nord-coreean armament pentru ofensiva din Ucraina.

În septembrie, Vladimir Putin l-a primit pe dictatorul nord-coreean Kim Jong Un în Extremul Orient rus, la un summit cu mare pompă, însă Kremlinul dădea asigurări atunci că nu s-a semnat ”niciun acord” cu această ocazie.

Întâlnirile lui Serghei Lavrov din această săptămână urmează să pună bazele unei viitoare vizite a lui Vladimir Putin în Coreea de Nord, potrivit Kremlinului.

Contactele ”vor continua” între cele două capitale, anunţă joi ministrul rus.

