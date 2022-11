Rusia neagă informațiile potrivit cărora ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, ar fi fost internat de urgență în urma unor probleme cardiace, chiar înainte de a participa la Summitul G20 de la Bali.

Oficialii guvernului indonezian și personalul medical ar fi spus că Lavrov a acuzat probleme cu inima, însă nu au oferit informații suplimentare, susținând că nu sunt autorizați în acest sens, potrivit DW.

Lavrov ar primi îngrijiri medicale în insula Bali. Purtătoarea de cuvânt a ministerului rus de Externe, Maria Zaharova, a negat informațiile și le-a catalogat ca fiind „apogeul falsității”.

„Eu și Sergei Viktrovich citim știrile și nu ne putem crede ochilor”, a adăugat ea.

Zaharova a postat, de asemenea, un videoclip cu Lavrov zâmbind și citind documente în timp ce era îmbrăcat în pantaloni scurți și un tricou pe o terasă în aer liber, în timp ce agenția de presă de stat rusă Tass a raportat că Lavrov se afla în camera lui de hotel, pregătindu-se pentru summitul G-20.

