Rusia rămâne cu ochii pe Odesa și pe granița cu România. Declarația lui Lavrov care dă peste cap negocierile de pace Trump-Putin

Autor: Constantin Dimitriu
Marti, 19 August 2025, ora 15:59
Serghei Lavrov, ministrul rus de externe FOTO generată de GROK AI

Războiul din Ucraina pare mai aproape ca niciodată de final, după summiturile Trump-Putin și Trump-Zelenski, spun mai mulți analiști internaționali. Dar, în același timp, pacea pe care o dorește Putin este una condiționată de îndeplinirea „sarcinilor” stabilite de Moscova încă de la începutul invaziei, pe 24 februarie 2022. Asta i-a spus chiar Putin lui Donald Trump în timpul întâlnirii lor din Alaska, de la finalul săptămânii trecute.

Faptul că Rusia ar fi acceptat înghețarea frontului în sudul Ucrainei, dacă primește toată regiunea Donețk, inclusiv orașele ucrainene puternic fortificate de acolo, a fost interpretat ca un compromis din partea lui Vladimir Putin. Dar o declarație a lui Serghei Lavrov, care a fost cu Putin la Anchorage, poate da peste cap totul. Ministrul rus de Externe a vorbit iar despre Odesa și Nikolaev, marile porturi din sudul Ucrainei, de pe malul Mării Negre, ca obiective ale Rusiei.

„Nu am spus vreodată că trebuie să capturăm niște teritorii. Nici Crimeea, nici Donbas, nici Novorossia (n.r. numele imperial rusesc pentru coasta ucraineană a Mării Negre, până la gurile Dunării și la granița cu România, nume folosit după 2014 de separatiștii din zonă și de propagandiștii ruși), ca simple teritorii, nu au fost țelul nostru. Țelul nostru a fost să protejăm oamenii, rușii, care au trăit în aceste teritorii de secole, care au descoperit aceste teritorii, care au vărsat sânge pentru ele, în Crimeea și Donbas, care au creat orașe - Odesa, Nikolaev, multe altele - porturi, fabrici și uzine” a spus Lavrov într-un interviu pentru postul public Rossiya 24 despre întâlnirea Trump-Putin.

Lavrov îl îndeamnă pe Volodimir Zelenski să respecte drepturile etnicilor ruși din Ucraina, așa cum scrie în Constituția țării. Protejarea drepturilor rușilor a fost unul dintre pretextele pentru pornirea, de către Rusia, a anexării Crimeei și a pornirii războiului din Donbas, ambele în 2014, și pentru declanșarea invaziei totale în 2022.

”Ucraina a mai avut garanţii de securitate din partea Rusiei şi în 1994”. Adrian Năstase acuză liderii occidentali că ”au trezit ursul”
”Ucraina a mai avut garanţii de securitate din partea Rusiei şi în 1994”. Adrian Năstase acuză liderii occidentali că ”au trezit ursul”
Garanțiile de securitate pe care Rusia le-ar putea oferi Ucrainei în schimbul cedării unor teritorii nu ar valora prea mult, sugerează fostul premier Adrian Năstase marți, 19 august. Într-o...
Analiză: Zona gri, România și trilaterala SUA-Ucraina-Rusia
Analiză: Zona gri, România și trilaterala SUA-Ucraina-Rusia
Președintele român e rezervat în privința unei reușite a trilateralei SUA-Ucraina-Rusia, fiindcă se îndoiește de sinceritatea Moscovei. Nicușor Dan crede mai degrabă că Rusia trebuie...
#Serghei Lavrov, #Ucraina, #Odesa, #nikolaev, #razboi Ucraina, #invazie ucraina , #stiri externe
Ep. 119 - Iohannis are de dat 4,7 MILIOANE de...

