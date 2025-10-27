Serghei Lavrov spune că întâlnirea dintre Trump și Putin a fost doar amânată. "Noi suntem oameni politicoși. Când suntem invitați, spunem că suntem de acord"

Autor: Daniel Groza
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 07:34
468 citiri
Serghei Lavrov spune că întâlnirea dintre Trump și Putin a fost doar amânată. "Noi suntem oameni politicoși. Când suntem invitați, spunem că suntem de acord"
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov Foto: Captură video/X/@Remcobus1967

Şeful diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov, susţine că discuţiile recente cu secretarul de stat american Marco Rubio au fost „foarte bune”, însă o eventuală întâlnire între Vladimir Putin şi Donald Trump depinde exclusiv de Washington. Declaraţiile vin în contextul în care liderul de la Casa Albă a anunţat că nu va avea o întrevedere cu omologul rus până când nu se va contura un acord de pace între Rusia şi Ucraina.

„Deci există o inițiativă, iar noi suntem oameni politicoși. Când suntem invitați, spunem că suntem de acord și stabilim formatul, locul și ora. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că invitația este anulată. Ulterior, americanii au spus că «anularea» înseamnă «amânare». Așadar, totul depinde de inițiator”, a spus șeful diplomației ruse, conform Digi24.ro.

Donald Trump a declarat sâmbătă că nu intenţionează să se întâlnească cu preşedintele rus Vladimir Putin până când nu va considera că există un acord pentru a asigura pacea între Rusia şi Ucraina.

„Trebuie să ştiţi că vom face o înţelegere, nu îmi voi pierde timpul”, le-a spus Trump jurnaliştilor la Doha.

Putin are o influență hipnotică asupra lui Trump. Iar Ucraina plătește prețul
Putin are o influență hipnotică asupra lui Trump. Iar Ucraina plătește prețul
Rusia speră să obțină prin negocieri cu Statele Unite ceea ce nu a reușit pe câmpul de luptă. Iar pentru Vladimir Putin, miza pare să fie legată tot mai mult de un singur om: Donald Trump....
Manevră sfidătoare a Chinei. Și-a trimis bombardierele cu arme nucleare în apropierea Taiwanului, chiar înainte de întâlnirea dintre Xi Jinping şi Donald Trump
Manevră sfidătoare a Chinei. Și-a trimis bombardierele cu arme nucleare în apropierea Taiwanului, chiar înainte de întâlnirea dintre Xi Jinping şi Donald Trump
China îşi etalează forţa militară înaintea întâlnirii dintre Xi Jinping şi Donald Trump, trimiţând bombardiere capabile să transporte arme nucleare în apropierea Taiwanului pentru...
#Serghei Lavrov, #intalnire, #Donald Trump, #Vladimir Putin, #amanare , #Stiri Serghei Lavrov
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Au aparut imaginile! Gigi Becali s-a intors catre camerele de filmat si a facut un singur gest, la sfintirea Catedralei
Digi24.ro
VIDEO. Cum a reactionat Nicusor Dan cand a fost huiduit la Iasi, in fata Teatrului National
Adevarul.ro
Critici dinspre PSD pentru Nicusor Dan si USR dupa slujba de sfintire a Catedralei Nationale: "Oare' om fi uitat cum isi rupeau camasile de pe ei?"

Ep. 147 - România intră în război???

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. A furat o mașină de poliție chiar din curtea secției și a plecat cu ea acasă. A fost prins după ce a parcurs zeci de kilometri la volanul autospecialei
  2. Mii de români au fost urmăriți, în baza unor mandate de supraveghere cerute de serviciile de informații, în perioada alegerilor prezidențiale din 2024 și 2025
  3. Ce să faci de sărbătoarea Sfântului Dimitrie cel Nou, Ocrotitorul Bucureştilor, ca să-ți meargă bine. Programul slujbelor de la Catedrala Mântuirii Neamului
  4. Apelul făcut de China, în timp ce „războaiele comerciale” se întețesc. „O lume multipolară este în curs de apariţie”
  5. România riscă un litigiu de milioane de euro cu o companie internațională, pentru o exploatare petrolieră a unui perimetru din vestul țării. De la ce a pornit conflictul
  6. Serghei Lavrov spune că întâlnirea dintre Trump și Putin a fost doar amânată. "Noi suntem oameni politicoși. Când suntem invitați, spunem că suntem de acord"
  7. Imagini savuroase cu fostul premier al Canadei Justin Trudeau și noua lui iubită, cântăreața Katy Perry. Cum au ales să-și facă publică relația VIDEO
  8. Manevră sfidătoare a Chinei. Și-a trimis bombardierele cu arme nucleare în apropierea Taiwanului, chiar înainte de întâlnirea dintre Xi Jinping şi Donald Trump
  9. Donald Trump este așteptat în Japonia. Ce speră să obțină președintele SUA din turul asiatic
  10. Zeci de drone ucrainene care se îndreptau spre Moscova, doborâte de Rusia. Două aeroporturi din Capitală au fost închise după atacurile nocturne