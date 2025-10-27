Serghei Lavrov spune că întâlnirea dintre Trump și Putin a fost doar amânată. "Noi suntem oameni politicoși. Când suntem invitați, spunem că suntem de acord"

Şeful diplomaţiei ruse, Serghei Lavrov, susţine că discuţiile recente cu secretarul de stat american Marco Rubio au fost „foarte bune”, însă o eventuală întâlnire între Vladimir Putin şi Donald Trump depinde exclusiv de Washington. Declaraţiile vin în contextul în care liderul de la Casa Albă a anunţat că nu va avea o întrevedere cu omologul rus până când nu se va contura un acord de pace între Rusia şi Ucraina.

„Deci există o inițiativă, iar noi suntem oameni politicoși. Când suntem invitați, spunem că suntem de acord și stabilim formatul, locul și ora. Președintele SUA, Donald Trump, a declarat că invitația este anulată. Ulterior, americanii au spus că «anularea» înseamnă «amânare». Așadar, totul depinde de inițiator”, a spus șeful diplomației ruse, conform Digi24.ro.

Donald Trump a declarat sâmbătă că nu intenţionează să se întâlnească cu preşedintele rus Vladimir Putin până când nu va considera că există un acord pentru a asigura pacea între Rusia şi Ucraina.

„Trebuie să ştiţi că vom face o înţelegere, nu îmi voi pierde timpul”, le-a spus Trump jurnaliştilor la Doha.

