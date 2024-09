”Serghei Lavrov s-a dovedit a fi viu”. Mesajul ministrului rus de Externe după zvonurile că ar fi murit VIDEO

”Serghei Lavrov s-a dovedit a fi viu”, a scris Anton Gerashchenko, fost consilier al ministrului ucrainean de Interne, pe rețeaua X, după apariția unor zvonuri că ministrul de externe al Rusiei ar fi murit.

Oficialul rus a apărut la o conferință la Institutul de stat pentru Relații Internaționale de la Moscova, unde a comparat Europa modernă cu Napoleon și Hitler.

Lavrov a spus că Occidentul a dorit întotdeauna colapsul Rusiei, deoarece Rusia a fost întotdeauna „prea puternică”.

”Încă o dată: aceasta este mentalitatea unui membru al Consiliului de Securitate al ONU. Sau mai degrabă nesiguranță?”, scrie Gerashchenko în postarea sa.

