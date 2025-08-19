Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, se laudă că omologul său, Marco Rubio, i-a apreciat hanoracul cu inscripţia URSS VIDEO

Marti, 19 August 2025, ora 17:46
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov FOTO X/ S p r i n t e r
Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov, a vorbit despre reacţia SUA la hanoracul său cu inscripţia „URSS”, cu care a apărut săptămâna trecută la summitul din Alaska, într-un interviu acordat canalului de televiziune Rossia 24. El susţine că secretarul de stat american Marco Rubio a apreciat articolul vestimentar menţionat.
„Fără niciun fel de isterie, au spus pur şi simplu că le-a plăcut acest hanorac, după cum a spus secretarul de stat american Marco Rubio”, a declarat ministrul rus de externe.
În acelaşi timp, el a subliniat că ţinuta sa, care nu avea nimic neobişnuit, a făcut în mod artificial obiectul senzaţionalismului.
„Nu este nimic neobişnuit. Avem multe produse care reproduc simboluri sovietice şi nu văd nimic rău în asta. Este o parte din viaţa noastră, o parte din istoria noastră, este patria noastră, care a luat acum forma Federaţiei Ruse şi este înconjurată de foste republici sovietice şi ţări prietene”, a declarat Lavrov.
„Desigur, aceasta nu este lipsită de diverse ciocniri de interese. Aceasta este viaţa. Eu o consider o modă, dacă vreţi. Am văzut că, după ce a avut loc summitul de la Anchorage, tinerii care studiază aici, la MSU (Universitatea de Stat de la Moscova) şi la alte instituţii, au apărut cu aceste hanorace”, a menţionat Lavrov, potrivit transcriptului interviului publicat pe site-ul Ministerului rus de Externe.
„Nu cred că vorbim aici despre vreun 'imperialism' sau despre vreo încercare de a reînvia 'gândirea imperială'. Vorbim despre faptul că există o istorie. Această istorie trebuie păstrată, inclusiv cu un uşor simţ al umorului uşor”, a spus Lavrov.
