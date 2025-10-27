Serghei Lavrov spune că Rusia nu a încălcat Memorandumul de la Budapesta, unde garanta respectarea suveranității Ucrainei

Autor: Maria Popa
Luni, 27 Octombrie 2025, ora 13:16
Serghei Lavrov spune că Rusia nu a încălcat Memorandumul de la Budapesta, unde garanta respectarea suveranității Ucrainei
Serghei Lavrov, ministrul rus de externe FOTO: Hepta

Ministrul rus de externe, Serghei Lavrov spune că Moscova nu consideră atacul împotriva Ucrainei ca fiind o încălcare a Memorandumului de la Budapesta.

Lavrov acuză Ucraina de încălcarea obligațiilor prevăzute de Memorandum.

„Memorandumul (de la Budapesta) prevede că Ucraina, la fel ca alte foste republici sovietice care au renunțat la armele nucleare, va primi garanții din partea puterilor nucleare față de statele non-nucleare. Atât.

Garanțiile respective prevăd că armele nucleare nu vor fi utilizate împotriva statelor non-nucleare care sunt părți la Tratatul de neproliferare a armelor nucleare” a spus Lavrov pentru canalului maghiar de YouTube Ultrahang, potrivit New Voice.

Tot el a justificat acțiunile Kremlinului precizând că alături de Memorandumul de la Budapesta, aceleași părți au semnat o declarație prin care se angajau să respecte principiile OSCE, inclusiv drepturile minorităților, democrație și libertatea de exprimare. Lavrov acuză că aceste obligații au fost încălcate de Kiev.

Memorandumul de la Budapesta

Memorandumul cu privire la garanțiile de securitate în legătură cu aderarea Ucrainei la Tratatul de neproliferare a armelor nucleare (Memorandumul de la Budapesta) a fost semnat în data de 5 decembrie 1994.

Acesta prevede că Rusia, Regatul Unit și Statele Unite „își reafirmă angajamentul de a respecta independența, suveranitatea și frontierele existente ale Ucrainei”.

Tot în text se mai menționează că acestea s-au angajat să „se abțină de la amenințarea sau utilizarea forței împotriva integrității teritoriale sau a independenței politice a Ucrainei și că niciuna dintre armele lor nu va fi utilizată vreodată împotriva Ucrainei, cu excepția cazurilor de autoapărare sau în conformitate cu Carta Organizației Națiunilor Unite”.

De asemenea, semnatarii au confirmat și angajamentul lor de a „se abține de la coerciția economică menită să subordoneze propriilor interese exercitarea de către Ucraina a drepturilor inerente suveranității sale și, astfel, să obțină avantaje de orice fel”.

