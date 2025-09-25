Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, acuză Kievul și Europa de ”manevre” pentru prelungirea războiului. Ce i-a spus secretarului de stat american

Autor: Daniel Groza
Joi, 25 Septembrie 2025, ora 07:06
285 citiri
Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, acuză Kievul și Europa de ”manevre” pentru prelungirea războiului. Ce i-a spus secretarului de stat american
Serghei Lavrov exclude UE de la negocierile de pace FOTO X/Sergiy Kyslytsya

Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a acuzat miercuri Kievul și capitalele europene de „manevre” menite să prelungească războiul din Ucraina, într-o întâlnire cu secretarul de stat american Marco Rubio la ONU, pe fondul schimbării de ton a președintelui Donald Trump, care a sugerat că Ucraina poate recupera teritoriile ocupate de Rusia.

În cursul unei întâlniri cu Rubio, Lavrov a subliniat "natura inacceptabilă a manevrelor efectuate de Kiev și de unele capitale europene care vizează prelungirea conflictului", a indicat Ministerul rus de Externe.

Întrevederea survine la o zi după o surprinzătoare schimbare de poziție a președintelui american Donald Trump, care, contrar a ceea ce a afirmat până în prezent, a sugerat că Ucraina poate recuceri toate teritoriile ocupate de Rusia.

Mai devreme miercuri, în discursul susținut la tribuna ONU, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a manifestat satisfacția față de schimbarea radicală de poziție a președintelui american Donald Trump după o discuție avută marți cu acesta la New York.

Bariera invizibilă care să ne apere de ruși. Europa vrea un „zid de drone” la granița cu Rusia. Este acest plan realist?
Bariera invizibilă care să ne apere de ruși. Europa vrea un „zid de drone” la granița cu Rusia. Este acest plan realist?
Într-o Europă tot mai conștientă de vulnerabilitățile sale, ideea unei bariere digitale de tip „zid de drone” pe flancul estic revine în centrul discuțiilor. Dar între ambiția...
Președintele Turciei: ”Nu cred că războiul din Ucraina se va încheia curând. Europa și SUA nu pot susține Kievul la nesfârșit”
Președintele Turciei: ”Nu cred că războiul din Ucraina se va încheia curând. Europa și SUA nu pot susține Kievul la nesfârșit”
Președintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a declarat într-un interviu acordat postului american Fox News că nu este optimist în privința unei încheieri rapide a războiului din Ucraina. În...
#Serghei Lavrov, #razboi Ucraina, #Europa, #Ucraina , #Stiri Serghei Lavrov
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Olandezii au ramas "masca" inainte de meciul cu FCSB: "Nu se poate asa ceva". Ce au aflat
Digi24.ro
Donald Trump a declarat la Adunarea ONU ca Londra vrea "sa treaca la legea sharia". Presedintele SUA l-a criticat dur pe Sadiq Khan
DigiSport.ro
Nepalezii il cauta pe Gigi Becali prin tot Bucurestiul, dupa ce au auzit ce face milionarul din Pipera

Ep. 135 - Uniunea Europeană a semnat primul acord de

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Donald Trump, dezlănțuit împotriva democraților din stânga radicală. Îi acuză că incită la violență împotriva agenților de imigrare
  2. Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, acuză Kievul și Europa de ”manevre” pentru prelungirea războiului. Ce i-a spus secretarului de stat american
  3. De ce îl apreciază românii pe Donald Trump: „Are legătură cu anumite poziționări”. Scorul lui Putin
  4. Vicepremierul care le-a pus gând rău asistaților sociali. "Nu au niciun apetit pentru a trage la căruţa care se numeşte economia naţională"
  5. Caramitru explică "schimbările de poziție" ale lui Trump. Riscul maxim pentru americani ar fi să fie atacați simultan în Pacific, Europa și în Orientul Mijlociu
  6. Ucraina se pregătește pentru un nou tip de război: mai puțină speranță în sprijinul extern, mai multă încredere în propriile forțe
  7. Ministra Mediului, ironizată de Sorin Grindeanu. "Doamna Buzoianu e ONG-istă. Crede în popândăii care opresc Răstolița și în cărăbușii care opresc autostrăzi"
  8. „Sinucideri și sufocare”: Rusia trimite soldați prin conducte de gaz pentru a evita liniile de apărare ucrainene VIDEO/FOTO
  9. Bruxellesul lovește în Orban cu mai puțin de un an înaintea alegerilor: imunitate pentru opoziția maghiară în Parlamentul European
  10. Este NATO deja în război cu Rusia? Depinde pe cine întrebi, răspund analiștii