Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, acuză Kievul și Europa de ”manevre” pentru prelungirea războiului. Ce i-a spus secretarului de stat american

Șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a acuzat miercuri Kievul și capitalele europene de „manevre” menite să prelungească războiul din Ucraina, într-o întâlnire cu secretarul de stat american Marco Rubio la ONU, pe fondul schimbării de ton a președintelui Donald Trump, care a sugerat că Ucraina poate recupera teritoriile ocupate de Rusia.

În cursul unei întâlniri cu Rubio, Lavrov a subliniat "natura inacceptabilă a manevrelor efectuate de Kiev și de unele capitale europene care vizează prelungirea conflictului", a indicat Ministerul rus de Externe.

Întrevederea survine la o zi după o surprinzătoare schimbare de poziție a președintelui american Donald Trump, care, contrar a ceea ce a afirmat până în prezent, a sugerat că Ucraina poate recuceri toate teritoriile ocupate de Rusia.

Mai devreme miercuri, în discursul susținut la tribuna ONU, președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a manifestat satisfacția față de schimbarea radicală de poziție a președintelui american Donald Trump după o discuție avută marți cu acesta la New York.

