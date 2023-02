Ministrul de externe al Rusiei, Serghei Lavrov, a declarat joi, 2 februarie, că Occidentul caută să transforme Republica Moldova, fostă republică sovietică, în "următoarea Ucraină".

"Este avută acum în vedere R. Moldova pentru acest rol", a susţinut Lavrov într-un interviu pentru televiziunea publică rusă Rossia-24 şi pentru agenţia oficială RIA Novosti.

În opinia lui Lavrov, preşedinta Republicii Moldova, Maia Sandu, "este nerăbdătoare să intre în NATO". "Ea are cetăţenie română şi este pregătită să se unească cu România şi, în general, este dispusă la orice", a afirmat Lavrov.

Maia Sandu s-a pronunţat în repetate rânduri în favoarea unei victorii a Ucrainei asupra Rusiei şi a declarat că, în caz contrar, "toţi vor fi în pericol". Luna trecută, preşedinta Republicii Moldova a afirmat că "trebuie să oprim Rusia şi să ajutăm Ucraina să câştige războiul".

O altă ţară din spaţiul postsovietic pe care, potrivit lui Lavrov, Occidentul intenţionează să o folosească împotriva Rusiei este Georgia.

"Le-ar plăcea să transforme Georgia într-un alt factor de iritare, să se revină la situaţia din vremurile agresive ale (fostului preşedinte Mihail) Saakaşvili, nu am nici cea mai mică îndoială", a susţinut şeful diplomaţiei ruse.

În acelaşi timp, Lavrov a dat asigurări că guvernul georgian se ghidează după interesele naţionale, în pofida apelurilor occidentale de a deschide "un al doilea front" împotriva Rusiei.

"Îi voi cita pur şi simplu atât pe premier, cât şi pe miniştrii săi care, ca răspuns la o presiune fără precedent de a se alătura sancţiunilor şi a deschide un al doilea front (...), spun că se ghidează după interesele naţionale", a declarat şeful diplomaţiei ruse.

