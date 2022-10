Lavrov compară războiul din Ucraina cu criza rachetelor din Cuba. „Hrușciov şi Kennedy au găsit puterea de a arăta responsabilitate şi înţelepciune”

Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a declarat, într-un interviu pentru filmul “A World on the Verge. Lessons of the Cuban Missile Crisis”, că actuala situaţie legată de Ucraina este similară cu perioada crizei rachetelor din Cuba, fiind vorba despre ameninţări directe la adresa dreptului la securitate al Rusiei la graniţele ţării, informează tass.com.

Întrebat cât de asemănătoare este situaţia din perioada crizei rachetelor din Cuba cu cea de acum legată de Ucraina, ministrul a subliniat că “există similarităţi”.

“Atât în 1962 cât şi acum vorbim despre ameninţări directe la adresa securităţii Rusiei la graniţele noastre. Astăzi este chiar mai aproape decât rachetele balistice Jupiter situate în Turcia. Există o campanie militară de aprovizionare a Ucrainei cu tot felul de arme”, a precizat Lavrov.

El a mai spus că Rusia încă nu vede voinţa SUA şi “a sateliţilor săi” de a arăta responsabilitate şi înţelepciune pentru a soluţiona situaţia legată de Ucraina. Ministrul a vorbit şi despre diferenţele faţă de perioada crizei rachetelor din Cuba.

“Diferenţa este că în 1962, Nikita Hruşciuv şi John Kennedy au găsit puterea de a arăta responsabilitate şi înţelepciune, iar acum nu vedem o astfel de voinţă din partea Washingtonului şi a sateliţilor săi. Există multe exemple. În primul rând, şansa negocierilor care a apărut în martie la Istanbul a fost distrusă, după cum putem afirma acum, după ordine directe de la Washington”.

Serghei Lavrov a mai afirmat că Rusia este pregătită să îi asculte pe “colegii occidentali” dacă ei se oferă să organizeze o discuţie ţinând cont de interesele Moscovei.

“Disponibilitatea Rusiei, inclusiv a preşedintelui său, pentru a negocia rămâne neschimbată. Vom fi mereu pregătiţi să ascultăm propunerile partenerilor noştri occidentali pentru dezescaladarea tensiunilor, astfel că dacă suntem abordaţi cu propuneri realiste bazate pe principiile egalităţii şi respectului pentru interesele fiecăruia, în scopul găsirii unui compromis şi echilibrării intereselor ţărilor noastre, bineînţeles că vom reacţiona, aşa cum a fost şi în trecut”, a subliniat el.

Criza rachetelor cubaneze a fost o confruntare între Uniunea Sovietică şi Statele Unite cu privire la rachetele nucleare sovietice din Cuba. Criza a început la 14 octombrie 1962 şi a durat 38 de zile. Această criză a fost privită ca fiind momentul când Războiul Rece a fost foarte aproape să devină război nuclear şi să se transforme în al treilea război mondial.

