Lavrov acuză Occidentul că e parte a războiului din Ucraina și se plânge că soldații ruși nu se confruntă doar cu „formaţiunile neonaziste” de la Kiev

Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a acuzat joi, 22 septembrie, Occidentul că înarmează Ucraina cu unicul obiectiv de a slăbi Rusia, iar astfel SUA şi Europa devin ''parte'' în conflict.

Lavrov s-a exprimat astfel la o reuniune a Consiliului de Securitate al ONU, unde au fost prezenţi şi omologii săi ce reprezintă principalele puteri ale lumii, inclusiv secretarul american de stat Antony Blinken, dar şi ministrul ucrainean de externe Dmitro Kuleba.

Şeful diplomaţiei ruse nu a făcut în intervenţia sa nicio menţiune despre decizia preşedintelui rus Vladimir Putin de a mobiliza 300.000 de rezervişti pentru a consolida trupele ce participă la agresiunea începută în februarie contra Ucrainei, dar a criticat dur sprijinul militar pe care SUA, Marea Britanie şi state membre ale UE îl oferă Kievului.

''Această politică presupune o participare directă a Occidentului în conflict şi îl transformă în parte a conflictului'', a insistat şeful diplomaţiei ruse.

Conform acestuia, în Ucraina trupele ruse se confruntă ''nu doar cu formaţiunile neonaziste ale regimului de la Kiev, ci şi cu maşinăria militară a Occidentului colectiv''.

Mai mult, Lavrov a acuzat Kievul de ''tactici teroriste'', precum folosirea populaţiei civile ca ''scuturi umane'', şi a estimat că Ucraina a devenit sub conducerea preşedintelui Volodimir Zelenski un ''stat complet totalitar''.

În acest timp, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, s-a declarat împotriva convenirii unui armistiţiu între Rusia şi Ucraina, motivând că singura opţiune pentru ca acest război să se încheie este ca Rusia să pună capăt invaziei.

Ea a făcut această afirmaţie într-un discurs susţinut la Universitatea Princeton, unde a venit în cadrul programului său stabilit cu ocazia prezenţei în SUA la Adunarea Generală a ONU.

''Ştiu că unii cer o încetare a focului, dar realitatea este că dacă Rusia încetează să lupte, nu va mai fi război în Ucraina. Dar dacă Ucraina încetează să lupte, nu va mai exista Ucraina'', a apreciat Ursula von der Leyen, adăugând că armata ucraineană a făcut ''progrese impresionante, eliberând multe sate şi oraşe'', iar ''aceasta necesită consolidare''.

