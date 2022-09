Atitudinea sfidătoare a lui Serghei Lavrov la reuniunea ONU: a venit, a acuzat și a plecat. Consiliul discută despre menţinerea păcii şi securităţii în Ucraina

Ministrul rus de Externe Serghei Lavrov a părăsit reuniunea Consiliului de Securitate al Naţiunilor Unite, joi, după ce a acuzat Ucraina şi aliaţii săi occidentali de ”impunitate” în regiunea ucraineană estică Donbas.

Ucraina şi aliaţii săi încercau să ”ne impună o naraţiune complet diferită despre agresiunea rusă”, a argumentat Lavrov.

Ministrul de externe al Marii Britanii, James Cleverly, a vorbit la reuniunea Consiliului în urma pledoariei lui Lavrov, şi a afirmat că Marea Britanie va sprijini Ucraina pe tot parcursul războiului şi cât timp va fi nevoie.

Cleverly a declarat că Rusia a încercat ”să arunce vina pe cei care impun sancţiuni” şi ”în fiecare zi, consecinţele devastatoare ale invaziei Rusiei devin mai clare”.

Lavrov a intrat în şedinţa Consiliului de Securitate al ONU la aproximativ 11:30 ET (18:30, ora României) şi s-a aşezat la masă, la aproximativ o oră şi jumătate de la începutul reuniunii, potrivit CNN.

Consiliul discută despre menţinerea păcii şi securităţii în Ucraina.

„Ministrul rus de externe, Lavrov, a intrat în sala CSONU, și-a rostit comentariile și apoi a plecat. Judecând după privirea de dispreț de pe fața ministrului britanic de externe, care tocmai începuse să vorbească în continuare, Lavrov s-a ridicat și a plecat chiar în momentul în care Cleverly a început să vorbească.”, arată jurnaliștii pe rețelele sociale.

🤡 There is a common expression that a drop of nicotine kills a horse. #Lavrov demonstrated to the #UN what will happen to horses after one white track. pic.twitter.com/gtD2rkGThg