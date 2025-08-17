Liderii din Europa pe care se bazează Rusia. Lavrov i-a sunat imediat după summitul Trump-Putin, din Alaska

Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a purtat sâmbătă convorbiri telefonice cu omologii săi din Turcia şi Ungaria, după summitul dintre preşedinţii SUA şi Rusia din Alaska, care nu a dus la un acord privind încheierea războiului din Ucraina, a anunţat diplomaţia de la Moscova, citată de Reuters.

Potrivit ministerului rus de Externe, discuţia cu ministrul turc Hakan Fidan a avut loc la iniţiativa Ankarei şi a vizat rezultatele întâlnirii de nivel înalt dintre Vladimir Putin şi Donald Trump.

Turcia, membru NATO, a încercat în ultimii ani să menţină legături diplomatice cu ambele tabere şi să joace un rol de mediator.

Și Turcia, și Ungaria rămân parteneri de dialog atât cu Vestul, cât și cu Estul

Lavrov a discutat, de asemenea, cu ministrul ungar Peter Szijjártó despre „criza ucraineană în contextul summitului Rusia–SUA”.

Ungaria şi-a păstrat relaţiile apropiate cu Moscova, contestând sancţiunile UE şi continuând cooperarea energetică cu Rusia, fapt ce a atras critici din partea aliaţilor occidentali ai Kievului.

Premierul ungar Viktor Orbán a declarat sâmbătă, după întâlnirea Putin–Trump, că ”lumea este un loc mai sigur decât era ieri”, în timp ce alţi lideri europeni au subliniat că doar Ucraina are dreptul să decidă asupra propriului teritoriu.

