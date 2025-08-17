Liderii din Europa pe care se bazează Rusia. Lavrov i-a sunat imediat după summitul Trump-Putin, din Alaska

Duminica, 17 August 2025, ora 11:47
1602 citiri
Serghei Lavrov, ministrul rus de externe FOTO X/@nxt888
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a purtat sâmbătă convorbiri telefonice cu omologii săi din Turcia şi Ungaria, după summitul dintre preşedinţii SUA şi Rusia din Alaska, care nu a dus la un acord privind încheierea războiului din Ucraina, a anunţat diplomaţia de la Moscova, citată de Reuters.
Potrivit ministerului rus de Externe, discuţia cu ministrul turc Hakan Fidan a avut loc la iniţiativa Ankarei şi a vizat rezultatele întâlnirii de nivel înalt dintre Vladimir Putin şi Donald Trump.
Turcia, membru NATO, a încercat în ultimii ani să menţină legături diplomatice cu ambele tabere şi să joace un rol de mediator.
Și Turcia, și Ungaria rămân parteneri de dialog atât cu Vestul, cât și cu Estul
Lavrov a discutat, de asemenea, cu ministrul ungar Peter Szijjártó despre „criza ucraineană în contextul summitului Rusia–SUA”.
Ungaria şi-a păstrat relaţiile apropiate cu Moscova, contestând sancţiunile UE şi continuând cooperarea energetică cu Rusia, fapt ce a atras critici din partea aliaţilor occidentali ai Kievului.
Premierul ungar Viktor Orbán a declarat sâmbătă, după întâlnirea Putin–Trump, că ”lumea este un loc mai sigur decât era ieri”, în timp ce alţi lideri europeni au subliniat că doar Ucraina are dreptul să decidă asupra propriului teritoriu.
Ți-a plăcut articolul?
Vrem să producem mai multe, însă avem nevoie de susținerea ta. Orice donație contează pentru jurnalismul independent
Trump se întâlnește cu Putin în Alaska
Ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, a purtat sâmbătă convorbiri telefonice cu omologii săi din Turcia şi Ungaria, după summitul dintre preşedinţii SUA şi Rusia din Alaska, care nu a...
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a denunțat refuzul Rusiei de a pune în aplicare o încetare a focului, care, în opinia sa, „complică situația” pentru realizarea planului de pace...
Statele Unite au propus garanții de securitate pentru Ucraina, similare — dar separate — de acordul de apărare colectivă dintre țările membre NATO, a declarat sâmbătă premierul Italiei...
Lumea este astăzi un loc mai sigur decât ieri, a scris premierul ungar, Viktor Orbán, sâmbătă, pe pagina sa de Facebook. La rândul său, Péter Szijjártó, ministrul ungar al Afacerilor...
Ministrul de Externe al României, Oana Țoiu, apreciază că dialogul Putin - Trump din Alaska a fost un prim pas spre deblocarea negocierilor de pace privind Ucraina și salută invitația...
Giorgia Meloni, premierul Italiei, privește cu încredere în direcția stabilirii păcii în Ucraina, după ce Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit în Alaska.
„În sfârșit s-a...
Donald Trump a făcut anunțul momentului despre pacea din Ucraina. Președintele SUA pregătește întâlnirea dintre Zelenski și Putin.
„O zi măreață, de mare succes, în Alaska!...
La plecarea din Anchorage, liderul rus a fost surprins având mișcări neobișnuite ale picioarelor și o statură vizibil ajustată. Iar speculațiile n-au întârziat să apară.
La finalul...
Întâlnirea dintre Donald Trump și Vladimir Putin s-a încheiat fără o concluzie clară și fără un rezultat pentru Ucraina, pozitiv sau negativ. Foarte mulți analiști spun că liderul de...
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a anunțat pe X că a purtat o convorbire telefonică de peste o oră și jumătate cu omologul său american Donald Trump, la scurt timp după...
Donald Trump și Vladimir Putin s-au întâlnit în Alaska, pentru a discuta despre viitorul relației americano-ruse și despre conflictul din Ucraina. În acest context, analistul de politică...
Preşedintele american Donald Trump a declarat vineri că omologul său rus, Vladimir Putin, împărtăşeşte opinia sa conform căreia votul prin corespondenţă pune în pericol corectitudinea...
Preşedintele Donald Trump a avut o discuţie lungă cu preşedintele Ucrainei, Volodimir Zelenski în timpul zborului de întoarcere la Washington DC, a declarat secretarul de presă al Casei...
Wolfgang Ischinger, fost președinte al Conferinței de Securitate de la Munchen (MSC), s-a declarat dezamăgit de rezultatul întâlnirii între președinții american și rus, Donald Trump și...
Ștefan Popescu, analist de politică externă, a remarcat dedesubturile și mesajele subliminale transmise de către Vladimir Putin și de către Donald Trump, în cadrul summitului din Alaska....
Președintele american Donald Trump a declarat că liderul de la Kremlin, Vladimir Putin, și președintele ucrainean Volodimir Zelenski doresc ca el să fie prezent la o posibilă viitoare...
Un acord de încheiere a războiului din Ucraina depinde acum de președintele ucrainean Volodimir Zelenski, iar țările europene ar trebui să se implice în acest sens, a punctat Trump, într-un...
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov a explicat, la solicitarea presei, de ce preşedinţii Donald Trump şi Vladimir Putin s-au limitat la declaraţii de presă după întâlnirea...
Nimeni nu știe cu adevărat ce au discutat președinții Donald Trump și Vladimir Putin în cadrul summitului lor de aproape trei ore din Alaska, întrucât cei doi nu au răspuns la...
În timp ce începea discuțiile cu Putin, Donald Trump era preocupat de altceva, mult mai important, se pare, pentru el decât pacea în Ucraina.
Sky News dezvăluie că Trump a lansat o...