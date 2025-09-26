Conflictul din Ucraina nu mai este doar unul regional, între regimul Zelenski și regimul Putin, este de părere Lavrov. De asemenea, diplomatul rus arată cu degetul către Occident pentru declanșarea conflictului.

În septembrie 2025, la ONU, Serghei Lavrov a acuzat Occidentul pentru declanșarea conflictului ruso-ucrainean. Din acest punct de vedere, poziția diplomatului se aseamănă cu cea a președintelui Trump, care l-a acuzat pe Joe Biden pentru că „a băgat bățul prin gard”.

„Un exemplu clar (n.r. - al ambițiilor neocolonialiste) este criza provocată de întregul Occident în Ucraina prin care NATO și UE vor să declare și au declarat deja un război real împotriva țării mele și participă direct la asta”, a declarat Lavrov, la conferința de la ONU.

Revolta lui Lavrov față de sancțiunile „anti-ruse”

În plus, Serghei Lavrov s-a arătat nemulțumit de sancțiunile economice stabilite de Occident, împotriva Rusiei.

„La rândul lor, sancțiunile economice unilaterale care încalcă grav Carta ONU, războaiele tarifare și șantajul direct al participanților la comerțul internațional, încălcând grav regulile Organizației Mondiale a Comerțului, nu numai că afectează grupurile cele mai vulnerabile și neprotejate ale populației, dar reprezintă și o amenințare serioasă pentru economia globală în ansamblu, inclusiv fragmentarea pieței și perturbarea lanțului de aprovizionare”, a precizat ministrul de Externe al Rusiei.

