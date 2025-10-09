Câți bani a încasat Serghei Mizil pentru participarea la „Asia Express 2025” după ce a rezistat cinci etape în competiția de la Antena 1

Serghei Mizil și Mara Bănică au format, după cum chiar ei au declarat, cea mai experimentată echipă din istoria competiției Asia Express. Cei doi au pornit cu mult entuziasm pe „Drumul Eroilor”, însă aventura lor s-a încheiat după cinci etape, moment în care au fost eliminați din show-ul difuzat de Antena 1.

În ediția precedentă, norocul le-a surâs, iar simbolul verde i-a salvat de la eliminare. De această dată, însă, soarta nu le-a mai fost la fel de favorabilă — culoarea extrasă din săculeț a fost roșie, marcând finalul competiției pentru echipa lor. „Ne-am atașat foarte mult de el” și „Ai fost erou pe Drumul Eroilor”, au spus ceilalți concurenți la momentul plecării lui Serghei Mizil și al Marei Bănică, emoționați de despărțirea de colegii lor.

Deși aventura s-a încheiat mai devreme, Serghei Mizil nu a plecat cu mâna goală. Potrivit Cancan, acesta ar fi avut un contract avantajos cu Antena 1, în valoare de aproximativ 2.500 de euro pentru fiecare săptămână petrecută în competiție, adică un total de 12.500 de euro pentru cele cinci etape. În plus, el și partenera sa au câștigat două amulete în valoare totală de 2.000 de euro, sumă împărțită între ei, ceea ce înseamnă că Serghei s-a întors acasă cu 13.500 de euro.

Totuși, alte surse susțin că remunerația sa ar fi fost de 2.000 de euro pe etapă, ceea ce ar ridica câștigul final la 11.000 de euro, incluzând și partea obținută din amulete.

Ads

După eliminare, Serghei Mizil a transmis un mesaj emoționant pe rețelele de socializare: „Mulțumesc tuturor celor pe care am avut bucuria de a-i numi colegi la Asia Express 2025. Pentru ce-am trăit împreună, mulțumesc echipei impresionante de producție care a avut grijă de noi. Și mulțumesc Asia Express pentru o experiență fără egal. Să fie veselie.”

Se pare că Mizil a reușit să negocieze o înțelegere similară cu cea a Ralucăi Bădulescu, care ar fi primit aceeași sumă săptămânală — 2.500 de euro — însă a fost eliminată mai devreme, plecând acasă cu 7.500 de euro din contract și 500 de euro dintr-o amuletă câștigată.

Ads