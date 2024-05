Serghei Mizil, verdict înainte de alegeri: „Avem numai proști și hoți puși pe ciordeală, la conducerea României!"

Serghei Mizil a analizat scena politică din România înainte de alegeri. În opinia celebrului personaj monden, „avem numai proști la conducere", care „sunt puși pe ciordeală".

„Avem numai proști la conducere! Sunt puși pe ciordeală, nene! Asta mă omoară pe mine. Știi ce mă interesează pe mine? Nu să meargă la pușcărie, pentru că pușcăria e un c***t. Să le ia banii, mă!", a declarat Serghei Mizil, în vlogul lui Marian Ceaușescu.

Serghei Mizil crede că Ion Iliescu este vinovat pentru crimele de la Revoluție și pentru morții, victimele Mineriadei din 1990.

„E criminal și la pușcărie! Și nu numai Iliescu, ci toți cei care au fost acolo. Militaru, toți care au fost! Iliescu nu va ajunge la pușcărie. A fost o manevră. S-a pornit pe o mișcare de nemulțumire a oamenilor (n.r. - la Revoluție), care apoi a fost ciordită. Ăsta e adevărul. Au venit oamenii rușilor. Eu știu, îi cunoșteam de dinainte. Iliescu a mers la ambasada sovietică, a vrut să ceară ajutor. Gușă s-a opus", a mai completat, afaceristul.

Serghei Mizil susține că este etichetat pe nedrept „comunist"

Fiul lui Paul Niculescu-Mizil a explicat cum își câșitgă banii în ziua de azi.

„Nu e nicio diferență (n.r. - Serghei de acum vs. Serghei din tinerețe). Nu am stat printre ei (n.r. - șefii de partid comunist), nu am avut nicio funcție, nu am lucrat nicărieri. Eu eram pe afară cu leprele, cu alea... Și acum îmi fac banii mei. Nu cu statul, nu cu astea. Am posibilitatea, dacă mă duce mintea, să fac un ban", a explicat celebrul personaj monden.

Cine este Serghei Mizil

Serghei Mizil este considerat unul dintre rebelii perioadei „Nicolae Ceaușescu". În vremea comunismului, Mizil, fiul fostului ministru Paul Niculescu-Mizil obișnuia să plece în Occident, alături de bunul său prieten, Nicu Ceaușescu. S-a distrat în tinerețe și-n țară, unde încălca permanent regulile impuse de regimul foarte strict, iar în anii '90 și-a construit o bună parte din avere prin comerț, cu marfă adusă din afară.

Paul Niculescu-Mizil a fost unul dintre cei mai erudiți oameni politici din România comunistă. El a fost ministru la Finanțe și la Educație și a avut șase copii. A murit în 2008, la vârsta de 85 de ani. De-a lungul timpului, Serghei Mizil, absolvent de Arte, a cochetat cu pictura.

