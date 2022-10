Fiica lui Serghei Șoigu are cetățenia unui stat membru NATO. Dezvăluirile presei despre complicatele relații din familia ministrului rus

Fosta iubită a ministrului rus al Apărării, Serghei Șoigu, Elena Kaminskas (fostă Șebunova), care este mama copiilor săi, dă în judecată Lituania.

În vară, Departamentul Migrație i-a anulat permisul de ședere în această țară, însă femeia nu este mulțumită de această decizie. Departamentul de Securitate de Stat al Lituaniei susține că prezența Elenei Kaminskas în Lituania poate reprezenta o amenințare la adresa securității naționale, scrie LRT.

Deși mulți oficiali și membri ai familiilor lor din anturajul lui Putin sunt în prezent sub sancțiuni occidentale, fosta soție a lui Șoigu și mama copiilor săi și-au găsit refugiu în Lituania și continuă să lupte pentru dreptul de a trăi în acea țară.

Departamentul de Migrație din Lituania nu a explicat de ce i-a fost revocat permisul de ședere Elenei Kaminskas. Totodată, Departamentul Securității de Stat al Lituaniei a raportat că rezidența Elenei Kaminskas în această țară ar putea amenința securitatea națională din cauza legăturilor sale cu cetățenii Rusiei.

Elena Kaminskas și Serghei Șoigu au doi copii nelegitimi. Fiica a primit cetățenia lituaniană în 2019, după ce Elena Kaminskas s-a căsătorit cu lituanianul Adolfas Kaminskas, iar acesta din urmă a adoptat-o.

Elena și soțul ei erau implicați în afaceri atât în ​​Lituania, cât și în alte țări ale UE. Elena Kaminskas este încă cetățean al Federației Ruse și a solicitat un permis de ședere în Lituania în 2017. Dar în ultimii 2 ani, ea a părăsit Lituania de cel puțin două ori pentru mai mult de 6 luni. Și deja în august a acestui an, ea și soțul ei Adolfas Kaminskas și-au anunțat plecarea din Lituania în Rusia. După cum au aflat jurnaliștii LRT, Kaminskas însuși a primit un pașaport rusesc în primăvara acestui an.

Potrivit jurnaliștilor, Elena Șebunova a lucrat anterior în Ministerul Situațiilor de Urgență al Rusiei, unde l-a cunoscut pe Șoigu. Primul lor fiu s-a născut în 2001, iar fiica lor în 2008.

Jurnaliștii susțin că Șebunova a avut contacte strânse cu ministrul Apărării al Federației Ruse până în 2017 și chiar a avut legături cu mari companii rusești.

