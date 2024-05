FSB îi ia la rând pe subalternii ministrului rus al Apărării Serghei Şoigu. După reținerea lui Timur Ivanov, un alt adjunct a fost dus la interogatoriu

Adjuncții ministrului rus al Apărării Serghei Şoigu sunt anchetați pe rând de Serviciul de securitate al Rusiei, FSB, în legătură cu dosarul de corupţie în care este implicat Timur Ivanov, arestat săptămâna trecută, arată cel mai recent raport al spionajului militar britanic despre situaţia războiului.

Ultimul interogat de FSB a fost Ruslan Ţalikov, prim-adjunctul lui Șoigu.

Despre Ţalikov, care este mai în vârstă, se spune că ar fi patronul lui Ivanov, menţionează spionajul militar britanic. El este probabil a treia persoană în ierarhia Ministerului rus al Apărării, după ministrul Apărării, Serghei Şoigu, şi şeful Statului Major General, generalul Valeri Gherasimov.

Ca şi Ivanov, Ţalikov are legături de lungă durată cu ministrul apărării Şoigu. El a lucrat sub conducerea lui Şoigu la Ministerul Apărării Civile şi Situaţiilor de Urgenţă, înainte de a-l urma mai întâi în funcţia de guvernator al regiunii Moscova şi apoi la Ministerul Apărării în 2012.

Există, de asemenea, o posibilitate reală ca ancheta asupra lui Ivanov să-l afecteze şi pe ministrul rus de finanţe, Anton Siluanov, întrucât unele surse susţin că agenţiile de construcţii ale Ministerului Apărării au construit o casă pentru Siluanov.

Corupţia este de mult timp o problemă în Ministerul rus al Apărării. În 2019, procurorul militar şef Valeri Petrov a declarat că corupţia este "practic rădăcina majorităţii problemelor într-un stat de drept". Corupţia a fost un factor al performanţelor slabe ale Rusiei, în special la începutul invaziei la scară largă a Ucrainei, când soldaţii aveau raţiile întârziate şi anvelope de proastă calitate şi se raportau furturi de combustibil, reamintesc serviciile secrete britanice în cea mai recentă evaluare a războiului publicată miercuri pe X.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine – 01 May 2024.

Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/F5Zc0CXcAz #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/Z5wRMNRruU