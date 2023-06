Kremlinul, comunicat oficial în legătură cu soarta lui Evgheni Prigojin. Ministrul Apărării Serghei Șoigu ar fi deja "retras" discret

Kremlinul a ieșit în seara zilei de sâmbătă, 24 iunie, cu un comunicat referitor la Evgheni Prigojin.

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului, Dmitri Peskov, a declarat în seara zilei de sâmbătă că "toate acuzațiile criminale împotriva lui Evgheni Prigojin au fost retrase". În același timp, liderul Wagner a primit dreptul de a se refugia în Belarus.

Mai multe canale de Telegram arată că Serghei Șoigu, ministrul apărării din Rusia, ar fi fost reținut și îndepărat din funcție de serviciile de securitate în aceeași seară.

Pe rețelele sociale au apărut informații precum că revendicările lui Prigojin se discută în acest moment în Rusia și că ministrul rus al apărării, Serghei Șoigu ar fi fost deja arestat de Serviciile Federale de Securitate. Informația nu a fost confirmată oficial.

Aceleași surse mai arată că urmează să cadă și capete din FSB, printre alții coordonatorul biroului Moscova, care ar fi dezvăluit slăbiciunea capitalei în fața unei ofensive armate.

So, the main "hero" of the day is Lukashenko - the savior of Russia.

No one saw or heard anything from Shoigu and Gerasimov today.

Putin looked cowardly and pathetic.

I can't wait to hear the propagandists tomorrow. How will they explain all this? pic.twitter.com/jcgh4SEtr6