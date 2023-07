Serghei Șoigu a admirat rachetele interzise ale lu Kim Jong Un, la o expoziție organizată în Coreea de Nord VIDEO

Distatorul nord-coreean Kim Jong Un a primit vizita ministrului rus al Apărării, Serghei Şoigu, la o expoziţie unde au fost prezentate rachete balistice interzise ale Nordului.

Ministrul rus, Serghei Şoigu, şi o delegaţie chineză, inclusiv un membru al Politburo, au sosit în Coreea de Nord în această săptămână pentru cea de-a 70-a aniversare a sfârşitului Războiului din Coreea, sărbătorită în Coreea de Nord ca "Ziua Victoriei".

Rachetele au fost interzise în temeiul rezoluţiilor Consiliului de Securitate al ONU, adoptate cu sprijinul Rusiei şi Chinei, dar săptămâna aceasta au oferit un fundal impresionant pentru o demonstraţie de solidaritate din partea a trei ţări unite de rivalitatea lor cu SUA.

Şoigu efectuează prima vizită a unui ministru rus al apărării în Coreea de Nord de la căderea Uniunii Sovietice. Pentru Coreea de Nord, sosirea delegaţiilor rusă şi chineză marchează prima sa deschidere majoră către lume de la pandemia de coronavirus.

Şoigu i-a dat lui Kim o scrisoare din partea preşedintelui rus Vladimir Putin, a relatat presa nord-coreeană.

Kim i-a mulţumit lui Putin pentru trimiterea delegaţiei militare conduse de Şoigu, afirmând că vizita a aprofundat relaţiile "strategice şi tradiţionale" dintre Coreea de Nord şi Rusia.

"(Kim) şi-a exprimat punctul de vedere cu privire la problemele de interes reciproc în lupta pentru protejarea suveranităţii, dezvoltării şi intereselor celor două ţări de practicile autoritare şi arbitrare ale imperialiilor. El şi-a exprimat în mod repetat convingerea că armata şi poporul rus vor obţine mari succese în lupta pentru construirea unei ţări puternice", se arată în comunicat.

Agenţia centrală de ştiri coreeană KCNA nu s-a referit la războiul din Ucraina, dar ministrul nord-coreean al apărării, Kang Sun Nam, a declarat că Coreea de Nord a susţinut pe deplin "lupta pentru dreptate" a Rusiei şi pentru a-şi proteja suveranitatea.

Kim l-a condus pe Şoigu într-un tur al unei expoziţii de noi arme şi echipamente militare, a precizat KCNA.

Fotografii ale presei de stat i-au arătat pe Kim şi pe oaspeţii săi la o expoziţie a unor rachete balistice ale Nordului în lansatoare de transport cu mai multe axe. O altă imagine a arătat ceea ce analiştii au spus că pare a fi o nouă dronă.

Un analist a declarat că inspecţia lui Şoigu la vizita rachetelor nord-coreene a sugerat acceptarea de către Rusia a programului nuclear nord-coreean.

"Am parcurs un drum lung de la momentul în care Coreea de Nord evita să-şi arate capacităţile nucleare atunci când înalţi demnitari străini din Rusia şi China se aflau în oraş", a declarat Ankit Panda de la Carnegie Endowment for International Peace, cu sediul în SUA, calificând turneul drept "remarcabil".

"Turneul personal pentru Şoigu - şi disponibilitatea lui Şoigu de a fi fotografiat cu Kim în cursul acestui turneu - este o dovadă că Moscova se complace cu modernizarea nucleară în curs a Coreei de Nord", a spus el.

Kim s-a întâlnit, de asemenea, cu Li Hongzhong, membru al Politburo al Partidului Comunist Chinez, pentru discuţii, şi a primit o scrisoare din partea preşedintelui chinez Xi Jinping, a relatat presa nord-coreeană.

Vizita delegaţiei lui Li a arătat angajamentul lui Xi de a "acorda o mare importanţă prieteniei dintre RPDC şi China", a declarat Kim, citat de agenţia de presă de stat KCNA, referindu-se la Nord cu iniţiala numelui său oficial, Republica Populară Democrată Coreeană.

