Consilierul președintelui Zelenski, Aleksei Arestovici, a atras atenția asupra faptului că ministrul rus al Apărării, Serghei Șoigu, a venit „pe covor” la președintele Putin în haine civile.

Potrivit demnitarului ucrainean, acesta poate fi un mesaj privind eliminarea tonului grav al războiului.

El a remarcat, de asemenea, că la întâlnirea celor doi nu a mai existat o „frenezie despre victorie”, cum s-a întâmplat până acum.

Spre deosebire de uniforma obișnuită a lui Shoigu, cu medalii militare, el a vorbit cu Putin într-un costum clasic obișnuit. Arestovich consideră că acest aspect poate fi privit ca o disponibilitatea a agresorului de a fi constructiv.

"Costumul civil înseamnă eliminarea tonului războiului. Aceasta este o demonstrație a intențiilor pașnice, sau cel puțin a pregătirii pentru un discurs constructiv. Pentru că dacă ei spuneau "terminăm, vom câștiga", atunci Shoigu venea în uniformă militară”, a spus Arestovich.

⚡️#Putin called the storming of #Azovstal's industrial zone in #Mariupol unreasonable and ordered its cancellation. pic.twitter.com/ieGFVIqqEr