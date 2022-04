Cine este maiorul ucrainean care conduce rezistența eroică din Mariupol: "Știu că lumina învinge întotdeauna întunericul"

Brigada 36 de pușcași marini, unitatea militară ucraineană de elită implicată în apărarea orașului Mariupol, este condusă de maiorul Serghei Volîna. Militarii săi luptă alături de regimentul Azov, condus de locotenent-colonelul Denis Prokopenko.

Serghei Volîna a transmis în ultimele ore, din buncărele uzinei Azovstal, informații situația dramatică a oamenilor care s-au adăpostit acolo de atacurile rușilor.

Maiorul ucrainean este căsătorit și are un băiețel de câțiva ani. Câteva fotografii postate pe pagina sa de Facebook arată că fiul lui iubește armata.

Volîna l-a lăsat în grija mamei lui și a plecat să apere țara. Și o face pe toate fronturile.

Comandantul Brigăzii 36 de pușcași marini, maiorul Serhii Volîna, a scris o scrisoare Papei Francisc pentru a ajuta la salvarea locuitorilor din Mariupol. ”Probabil că ai văzut multe în viața ta. Dar sunt sigur că nu ai văzut niciodată ce se întâmplă la Mariupol. E iadul pe pământ”.

#Ukraine The commander of the 36th Separate Marine Brigade,Major Serhiy Volyna,wrote a letter to Pope Francis to help save the people of Mariupol. "You have probably seen a lot in your life. But I'm sure that you have never seen what is happening in Mariupol. It's hell on earth" pic.twitter.com/wxwtuoEkU4

„Sfinția Voastră, Papa Francisc!

Nu sunt catolic, sunt ortodox. Cred în Dumnezeu și știu că lumina învinge întotdeauna întunericul.

Nu v-am văzut cele mai recente cuvinte pe care le adresați lumii și nu v-am citit ultimele declarații. Lupt de peste 50 de zile sub asediu total și tot ceea ce am timp să fac este bătălia aprigă pentru fiecare metru al orașului înconjurat de inamic.

Sunt un soldat, un ofițer care mi-am dat jurământul de credință țării mele și sunt dispus să lupt până la capăt, în ciuda puterii mai mari a inamicului, în ciuda condițiilor inumane de pe câmpul de luptă și a focului constant de artilerie și rachete, a lipsei de apă, hrană și medicamente.

Ați văzut, poate, multe în viața dumneavoastră. Totuși sunt sigur că nu ați văzut niciodată ce se întâmplă în Mariupol, pentru că tocmai așa arată iadul de pe pământ.

Nu am timp suficient să descriu toată groaza pe care o văd aici în fiecare zi. În buncărele din fabrică sunt femei și copii, inclusiv nou-născuți. Ei suferă de foame și frig, sub focul aviației inamice în fiecare zi. În fiecare zi sunt oameni care mor și sunt răniți, pentru că nu există medicamente, apă și mâncare.

Apelez la Sfinția Ta pentru ajutor, pentru că a venit vremea când nu va fi doar prin rugăciune. Ajută să le salvezi viața. După bombardarea Teatrului Dramatic, nimeni nu mai are încredere în invadatorii ruși. Spune lumii adevărul, evacuează oamenii și salvează-le viețile din mâinile Satanei care vrea să ardă totul de viu”, scrie Volîna în scrisoarea puternică adresată Papei.

”Sunt Serghei Volîna, comandantul Brihăzii 36 de pușcași marini, numită după contraamiralul Mikhailo Belinski, vă transmit din asediatul Mariupol. Nu ne vom da bătuți și vom lupta până la capăt”, a transmis Volîna se arată într-o postare pe Twitter a jurnalistei Stanislav Aseiev.

I am Serhiy Volyna, Commander of the 36th Separate Marine Brigade named after Rear Admiral Mykhailo Belinsky, am addressing to you from the besieged Mariupol.

We will not give up and will fight to the end.

1/3 pic.twitter.com/6HaqvMZ9Qu