Liderul brigadăzii 36 de pușcași marini, unitatea militară ucraineană de elită implicată în apărarea orașului Mariupol, maiorul Serghei Volîna a făcut miercuri, 20 aprilie, un apel disperat din subsolul uzinei Azovstal, acolo unde s-au refugiat sute ucraineni.

Vizibil obosit și îngrijorat, Serghei Volîna a spus:

„Acesta poate fi ultimul nostru mesaj. S-ar putea să ne mai rămână câteva zile sau ore”, a spus Serghei Volîna, adresându-se liderilor lumii și a cerut să fie salvați soldații și civilii ucraineni.

🙏"This may be our last appeal. We may have a few days or hours left,” the Commander of the 36th Marine Brigade, based at Azovstal plant in Mariupol, Serhiy Volyna, applied to the world leaders and asked to rescue Ukrainian soldiers and civilians. pic.twitter.com/h7HiD8kop9