Eroul unei națiuni: el e fotbalistul care a salvat un cuplu de la înec. Scena a fost filmată! VIDEO

Sergio Arribas, jucător format la Real Madrid şi care în prezent joacă la Almeria, a salvat un cuplu de la înec în timp ce se afla în vacanţă în Maldive. Intervenţia sa a fost filmată de camerele de supraveghere ale vilei în care era cazat, relatează Ouest-France.

A fost un gest eroic din partea lui Sergio Arribas, jucătorul spaniol în vârstă de 22 de ani, format la Real Madrid. Fotbalistul s-a transferat la Almeria în 2023, unde a avut un parcurs bun, cu şase goluri în 25 de meciuri.

Scena a fost filmată

În condiţiile în care sezonul său s-a încheiat în urmă cu câteva săptămâni, echipa sa fiind retrogradată în a doua divizie a Spaniei, jucătorul se bucură de o vacanţă. El se relaxează în Maldive alături de iubita sa, informaţia fiind făcută publică după ce a salvat un cuplu de la înec.

Scena a fost surprinsă de camerele de supraveghere de la vila în care se afla duminică. Jucătorul este văzut într-o piscină, observând cum un cuplu era în derivă în apă. Fotbalistul a folosit apoi un tobogan pentru a ajunge la persoanele aflate în pericol în mare, înainte de a le trage la un ponton.

